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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أسوان تسجل هزة أرضية خفيفة شمال ووسط المحافظة 4.4 درجة ريختر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت غرف عمليات محافظة أسوان، اليوم، الثلاثاء، هزة أرضية خفيفة على مقياس 4.4 درجة ريختر، شعر بها أهالى شمال ووسط المحافظة، وتم إخطار الأجهزة المختصة.

وكان بلاغًا، وصل لغرف عمليات محافظة أسوان ومديرية أمن أسوان وهيئة الأرصاد الجوية، بحدوث هزة أرضية خفيفة شعر بها أهالى شمال ووسط محافظة أسوان "إدفو وكوم أمبو ودراو"، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفى سياق آخر، شهدت منطقة كوم الأمير بقرية كلح الجبل بمركز إدفو، واقعة تصدع منزل بالمكان، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بالواقعة، والأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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