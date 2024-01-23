قال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، اليوم الثلاثاء، إن المركز ينظم برامج تدريبية عملية لطلاب المدرسة الثانوية للزراعة المطرية؛ لتأهيلهم وتمكينهم من دخول سوق العمل في مجال الزراعة المطرية، وتعريفهم بأساليب المناهج العلمية والعملية المتعلقة بهذا المجال.

وأوضح مدير المركز أنه يتم تدريب الطلاب على الأنشطة الزراعية المختلفة التي يدرسونها نظريًا خلال العام الدراسي، مشيرًا أن البرامج تتضمن برامج تدريبًا عمليًا على تركيب الصوب الزراعية.

وتتم التدريبات في منطقة البحوث التطبيقية بالقصر، وتحت إشراف الدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية، وعلى عبد الحاكم، مدير مركز التدريب، وسهير ممدوح، مديرة مدرسة الزراعة المطرية والفريق الفنى المتخصص بمركز البحوث التطبيقية.

التنمية المستدامة بمطروح يدرب طلاب الزراعة المطرية لتأهيلهم لسوق العمل

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