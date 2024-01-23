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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التنمية المستدامة بمطروح يدرب طلاب الزراعة المطرية لتأهيلهم لسوق العمل

التنمية المستدامة
التنمية المستدامة بمطروح يدرب طلاب الزراعة المطرية
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قال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، اليوم الثلاثاء، إن المركز ينظم برامج تدريبية عملية لطلاب المدرسة الثانوية للزراعة المطرية؛ لتأهيلهم وتمكينهم من دخول سوق العمل في مجال الزراعة المطرية، وتعريفهم بأساليب المناهج العلمية والعملية المتعلقة بهذا المجال. 

وأوضح مدير المركز أنه يتم تدريب الطلاب على الأنشطة الزراعية المختلفة التي يدرسونها نظريًا خلال العام الدراسي، مشيرًا أن البرامج تتضمن برامج تدريبًا عمليًا على تركيب الصوب الزراعية.

وتتم التدريبات في منطقة البحوث التطبيقية بالقصر، وتحت إشراف الدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية، وعلى عبد الحاكم، مدير مركز التدريب، وسهير ممدوح، مديرة مدرسة الزراعة المطرية والفريق الفنى المتخصص بمركز البحوث التطبيقية.

التنمية المستدامة بمطروح يدرب طلاب الزراعة المطرية لتأهيلهم لسوق العمل

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مطروح التنمية المستدامة بمطروح الزراعة المطرية تدريب المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح