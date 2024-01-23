العامري فاروق.. الوزير والرياضي الأهلاوي

تضاربت الأنباء بقوة خلال الدقائق الماضية حول وفاة العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، صاحب الـ 54 الذى يعاني منذ 3 شهور مع المرض بعد تعرضه لنزيف في المخ دخل بعدها في غيبوبة طويلة.

ونفى خالد العامري شقيق العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي خبر وفاته.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أخي العامري ما زال على قيد الحياة، وإذا حدث شيء نحن إخوته وأول من نعلن».

وُلِد العامري فاروق في القاهرة يوم 8 نوفمبر من عام 1970، وينتمي لعائلة أهلاوية، ولديه ابن وبنت، هما إبراهيم ومريم.

ويعد العامري فاروق أحد أبرز الرموز داخل النادي الأهلي عبر التاريخ الذين خدموا القلعة الحمراء في أكثر من منصب، على رأسها عضوية مجلس إدارة النادي لسنوات طويلة قبل أن يتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في المجلس الحالي ورئيس المكتب التنفيذي.

كما شغل العامري فاروق منصب وزير الرياضة المصري في الفترة من 2 أغسطس 2012 وحتى 2 يوليو 2013.

ويعد العامري فاروق أحد كبار المستثمرين في مصر في مجال التعليم، حيث يمتلك مدارس دولية للغات، ودار نشر وتوزيع تحمل اسم فاروق.

وهو رجل أعمال وشخصية سياسية ورياضية بارزة، ومن عائلة تنتمي للنادي الأهلي.

وخلال مسيرته الرياضية حصل نائب رئيس النادي الأهلي الراحل على جوائز منها وسام التعليم الخاص على مستوى الجمهورية من نقابة المعلمين وجائزة رائد من رواد التعليم الخاص 2004 من وزارة التربية والتعليم ودرع التعليم الخاص 2004 من وزارة التربية والتعليم.

كما حصل على جائزة أحسن ناشر لكتب الأطفال والناشئ، وأحسن ناشر للكتاب المدرسي، وأحسن ناشر للترجمة من والى اللغة العربية عام 2003.

وحصد العامري فاروق جائزة الإبداع والتميز (الجائزة الذهبية) في مصر يناير 2002 من وزارة الثقافة، وجائزة أحسن ناشر كتاب علمي وجامعي لعامي 2000-2001.