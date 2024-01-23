رفع الإشغالات من شوارع خالد بن الوليد ومسجد المدينة بحي الهرم

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المهندس طه صادق رئيس حي الهرم بسرعه الاستجابة لعدد من الشكاوي الواردة من المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة والخاصه بوجود إشغالات وتعديات للمحال والمقاهي علي الطربق العام بعددا من الشوارع.

وفي ذلك الإطار شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وشرطة المرافق حملة مكبرة للاستجابة للشكاوى الواردة التي شملت شكوى قاطني شوارع خالد بن الوليد متفرع من الوفاء والأمل ومنطقه مسجد المدينة أمام مدرسة الأصدقاء بشارع المنشية الجديدة بفيصل والذي يتضررون من قيام المقاهي والمحال بالتعدي علي الطريق العام حيث تم رفع كافه الإشغالات من كراسي وترابيزات والحواجز وحالات التعدي وفتح الطريق بالكامل امام حركة سير المواطنين والمركبات ومع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم الاستجابه للشكوي التي تلقتها الصفحة الرسمية بمحافظة الجيزة من قاطني شارع ابو بكر الصديق متفرع من كعابيش لقيام شركة مياه الشرب بمد خط مواسير مياه ولم يتم رفع مخلفات الحفر ناتج الاعمال وإعادة الشيء لاصله.

وقد تم على الفور رفع مخلفات الحفر وتمهيد ورفع كفاءة الشارع محل الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.