بدء تبطين ترعة منية الواط بالعراقية بطريق شبين الكوم

تابع طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، بداية أعمال تبطين ترعة منية الواط بقرية العراقية بطريق شبين الكوم.

وتهدف الدولة من خلال تبطين الترع إلى التقليل من كميات المياه المهدرة، ومنع انتشار الأمراض والأوبئة، والقضاء على الحشرات، والقوارض، إلى جانب تحسين المظهر العام للترع.

كما تفقد رئيس مركز ومدينة الشهداء، يرافقه عبد الستار بدر رئيس الوحدة القروية بزاوية الناعورة أعمال صيانة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة، بصيانة معداتها، وتنسيقها، وتنظيفها لرفع كفاءتها، وزيادة جودة الأعمال التي تقوم بها الحملة.

وأكد ضرورة حصر الأعطال أولًا بأول للعمل على إصلاحها لرفع مستوى آداء المعدات، وعمل الصيانة الدورية لها لرفع كفاءة العمل من نظافة الطرق، والشوارع ، وأعمال التسوية، و رفع التراكمات، ونواتج الحفر والتطهير.