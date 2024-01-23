"لقيوهم هياكل عظمية".. مقتل فتاة وعشيقها بالرصاص على يد أسرتها بصحراء المعادى

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثتى شاب وفتاة تم قتلهما بالرصاص على يد أسرة الفتاة بصحراء المعادى.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أسرة شاب عمره 22 عاما بتغيبه عن المنزل وبعمل التحريات تبين أن وراء اختفائه خفير ونجليه والقى القبض عليهم.

وأضافت التحريات ان المتهمين اكتشفوا وجود علاقه غير شرعية بين ابنة الاول والمجني عليه ، وقامو باستدراجهما كرها عنهما الي منطقه جبلية قرب الطريق الاوسطي وإطلاق أعيرة نارية عليهم وقتلهما والقى القبض على المتهمين ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.