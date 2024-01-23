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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"الانحرافات السلوكية وقيم المجتمع المصرى" ندوة بكفر الشيخ

لتدريب 40 شاباً وفتاة

ندوة بكفر الشيخ عن
ندوة بكفر الشيخ عن القيم السلوكية
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أقامت محافظة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التوعوية "مواجهة الانحرافات السلوكية وقيم المجتمع المصرى"، بمركز شباب الضبعة التابع لإدارة شباب الرياض بكفرالشيخ، بمشاركة 40 شابًا وفتاة من أعضاء المركز، مضيفا أن الميل والاعوجاج عن الطريق الصحيح، وعن كل ما هو معتاد، إختراق وانتهاك للتوقعات الاجتماعية، التي يحددها المجتمع ويقبل بها.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تهتم بمواجهة تلك الظاهرة لدى النشء والشباب، التى لها العديد من الأسباب، أهمها إنحراف التربية وغياب الرقابة الإجتماعية، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعى، والتى تلعب الدور الأساسى في تكريس هذه الظاهرة، مشيراً إلى تبنى مؤسسة الشباب والرياضة، لأهم طرق الوقاية ومواجهة الانحراف السلوكى عن قيم المجتمع، بتنمية وعي الشباب بالتدريب والبرامج التثقيفية المتنوعة المقدمة بمراكز الشباب.

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