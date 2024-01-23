العازف المصري حسن محمد يقدم ورشة إيقاع بالسعودية

يقدم عازف الإيقاع المصري حسن محمد ورشة فنية بالرياض يومي ٢٨ و ٢٩ يناير الجاري لتطوير المهارات الإيقاعيّة للمطربين والعازفين السعوديين.

حسن محمد هو عازف إيقاع مصري شارك في العديد من حفلات موسم الرياض وكان من بين أوركسترا العديد من الموسيقيين أبرزهم هاني فرحات.

حسن محمد بدأ شغفه الفني منذ كان عمره ١٧ عاماً،وشارك في حفلات موسيقية بالعديد من الدول منها لبنان ، تونس ، دبي ، عُمان و البحرين و الصين وغيره .

شارك حسن محمد المسرح مع العديد من نجوم الوطن العربي مثل رامي صبري و سعد لمجرد و تامر عاشور و رامي عياش و تامر حسني و غيرهم.

كما عزف أيضا خلف عدد من الفنانين الخليجيين مثل الفنانة زينة عماد و الفنانة أروى السعودية و غيرهم.

يعمل العازف المصري على شرح أساسيات الإيقاع ومفهوم الزمن والخروج عنه ، ويقيم هذه الورشة بعد مواجهته عازفين لديهم الكفاءة الموسيقية العالية جدا لكن لديهم مشكلات في الزمن لاختلاف الثقافات الشرقية والخليجية.