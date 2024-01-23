سقوط عاطل قبل ترويج كمية من الحشيش بالمقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطل، قبل ترويج كمية من الحشيش علي المتعاطين بمنطقة المقطم.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم .. بحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة") .

وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.