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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط عاطل قبل ترويج كمية من الحشيش بالمقطم

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطل، قبل ترويج كمية من الحشيش علي المتعاطين بمنطقة المقطم.
 ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم .. بحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة") .
وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار. 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

أجهزة الأمن القبض على عاطل بالمقطم حشيش