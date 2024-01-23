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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

المنتج العالمي Dimitri Devyatkin يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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قام المنتج العالميDimitri Devyatkin بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي، تفقد خلالها مناطق التصوير المفتوحة، وعدد من الإستديوهات وإستديو الدولبي أتموس ، حيث أبدي إعجابه الشديد بما شاهده من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التي تملكها المدينة ومناطق التصوير ، التي تتميز بالتنوع الكبير في الطرز المعمارية التي تناسب  كافة أنواع التصوير ، ويعد Devyatkin    واحد من كبار المنتجين العالميين وله العديد من الاعمال السينمائية والوثائقية الهامة  ومن أشهرها Ferocious ، American Geniuses ، Pharaoh .
وعقب الجولة اجتمع  مع أحمد سامي مدير عام لجنة مصر للأفلام بالمدينة ، وبحثا التعاون المشترك ودراسة إنتاج عمل أجنبي ضخم بمصر ، تحت إشراف اللجنة ، التي تعد الجهة الرسمية الوحيدة، المسئولة عن إصدار تصاريح تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ، وذلك وفقاً لنظام الشباك الواحد ، الذي يتيح لشركات الإنتاج العالمية تنفيذ أعمالها السينمائية في مصر من مكان واحد ،  دون أي معوقات أو صعوبات ، كما تقدم اللجنة أيضاً كافة  التسهيلات اللوجستية والخدمات الإنتاجية اللازمة ، لأطقم شركات الإنتاج العالمية التي ترغب في التصوير في مصر ، حيث تقوم بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن المعدات ، وإستخراج تأشيرات السفر،  وكذلك تصاريح التصوير الجوي ، إضافة إلي توفير المرافقة الأمنية لفريق العمل .
يذكر أن لجنة مصر للأفلام قد قامت خلال العامين الماضيين ، بالإشراف علي تصوير أكثر من 30 فيلماً أجنبياً روائياً ووثائقياً ، من مختلف الجنسيات التي تمثل السينما العالمية، في العديد من المواقع الأثرية والمعالم السياحية بجهمورية مصر العربية .

المنتج العالمي الانتاج الاعلامي