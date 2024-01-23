محمد صلاح: الإنتاج الحربي مؤسسة صناعية منفتحة للتعاون مع كافة الجهات التصنيعية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ألبرتو شيرفينو وستيفتنو بالوشي ممثلي شركة يورودرو الإيطالية العاملة في مجال تصميم وتصنيع المعدات المخصصة لصناعة الأسلاك الفولاذية، جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثل شركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية المحدودة السعودية لمناقشة أوجه التعاون المشترك في مجال تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية.

وقال صلاح إن وزارة الإنتاج الحربي تعميق التصنيع المحلي و توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات و الوحدات التابعة ،حيث تم خلال اللقاء عرض فيلم عن شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيچيك" والتي تعد نتاج شراكة بين الإنتاج الحربي وشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية السعودية لتوطين تكنولوجيا تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية بمصر وذلك داخل مصنع إنتاج مكونات المصاعد الكهربائية بشركة "إيچيك" والذي يضم عدد (3) خطوط إنتاج رئيسية تخدم أهداف الشركة في النهوض بصناعة المصاعد الكهربائية في مصر وإنتاج أول مصعد كهربائي "صُنع في مصر" بدءً من التصميم الاحترافي الصحيح حتى التركيب طبقًا للمعايير الدولية ثم التشغيل الآمن وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، موضحًا أن المصنع يقوم بإنتاج المصاعد بأنواعها طبقًا للكود الأوروبي لافتًا إلى أن شركة "إيچيك" حاصلة على العديد من شهادات الجودة مثل الأيزو 9001 لعام 2015 وTUV، مضيفاً أن شركة "إيچيك" تنتج مصاعد آمنة بكفاءة عالية لتحقيق المزيد من الراحة و الرفاهية للمواطنين خاصة في ظل تنامي أعمال البناء و التشييد في إطار بناء الجمهورية الجديدة بمصر.

من جانبهم قام ممثلي شركة "يورودرو" الإيطالية باستعراض الإمكانيات التصنيعية للشركة الإيطالية، حيث أن الشركة متخصصة في تصميم و تصنيع المعدات المخصصة لصناعة الحبال الفولاذية ، وتصميم و تصنيع آلات السحب الجافة المناسبة لأسلاك الفولاذ ذات الكربون العالي و المنخفض و كذلك الفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى تصنيع معدات الحبال و الكابلات (آلات اللف المزدوج و ماكينات تغليف كابلات التحكم) .

و أشاد ممثلي شركة يورودرو الإيطالية بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم و تشجيع الاستثمار في مصرو العلاقات المتميزة التي تربط مصر و إيطاليا، معربين عن تطلع الشركة للتعاون مع الإنتاج الحربي في مجال إنتاج المصاعد و السلالم الكهربائية.

