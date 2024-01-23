رسائل الرئيس السيسي عن أهمية دخول مصر عصر الاستخدام السلمي للطاقة النووية

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، كلمة حول أهمية مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية ودخول مصر عصر الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

جاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي:

- نكتب تاريخا جديدا ونحقق حلما طالما راود جموع المصريين بامتلاك محطات نووية سلمية، مؤكدا تصميمه على المضى قدما فى مسار التنمية والبناء وصياغة مستقبل مشرق لمصر.

- نشهد اليوم صفحة مضيئة أخرى فى مسار التعاون الوثيق بين مصر وروسيا الاتحادية ويعد صرحا جديدا.

- تنفيذ مشروع مصر القومى، بإنشاء المحطة النووية بالضبعة يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمنى المقرر متخطيا حدود الزمان ومتجاوزا كل المصاعب.

نولي أهمية بالغة لقطاع الطاقة إيمانا بدوره الحيوي كمحرك أساسى للنمو الاقتصادي وأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق "رؤية مصر 2030".

- إنتاج الطاقة الكهربائية يساهم فى توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويجنب تقلبات أسعاره.

- إضافة الطاقة النووي إلى مزيج الطاقة الذى تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- يسهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ.