وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع ثالث امتحانات الشهادة الإعدادية بشرم الشيخ 

واصل محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية لمتابعة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول يناير 2024 ، في يومها الثالث بمدارس شرم الشيخ، وذلك في إطار متابعته المستمرة لانضباط سير الامتحانات، ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها .

واستهل وكيل الوزارة جولته بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية وتفقد لجان الامتحان لمادة "الهندسة" الفترة الأولى (9ص : 11ص)؛ حيث اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ، ووضوح الأسئلة.

كما اطمأن أيضا على عدم وجود أية مشكلات واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وشملت جولته التفقدية لجنة مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات واطمأن سيادته على انتظام وحسن سير أعمال الامتحانات، دون أي شكاوي ، والعمل على راحة الطلاب خلال الامتحانات ، وتنظيم عملية خروجهم ودخولهم إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم ، وأوصى بالعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة.

ويذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 بدأت يوم الاحد الموافق21/1/2024م وتستمر حتى الخميس الموافق 25/1/2024م حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 3472 طالب وطالبة منتظمين بعدد 8 إدارات تعليمية ، وعدد 73 لجنة امتحانيه على مستوى المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفي ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء.

ويشار إلى أن آلية انعقاد امتحانات نصف العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي يجرى هذا العام وفق نظام البوكليت الذي يطبق هذا العام على الصف "الثالث الإعدادي".

وهوعبارة عن كراسة للأسئلة والإجابة تشمل مختلف أنواع الأسئلة بغرض تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية، لافتًا إلى أنه تم تدريب الطلاب بهذا النظام.

وكان اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد صدق على جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 بمحافظة جنوب سيناء، ووفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على مذكرة العرض محمد حامد عقل وكيل الوزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء.

وجاءت مواعيد امتحانات المرحلة وفق التالي:

الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) تبدأ من الأحد الموافق 21 يناير 2024 وتنتهي الخميس 25 يناير 2024 لمدة خمسة أيام.

مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الأول والثاني الإعدادي تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة خمسة أيام.

مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الثالث (شهادة إعدادية) تبدأ من السبت الموافق 21 يناير 2024 وتنتهي الخميس 25 يناير 2024 لمدة خمسة أيام.

وجاءت مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية وفق التالي:

الصف الأول الثانوي العام (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 24 يناير 2024 لمدة عشرة أيام.

الصف الثاني الثانوي العام (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الإثنين 22 يناير 2024 لمدة ثمانية أيام.

inbound3920343425845829069

inbound1171084134342177166

inbound8335561417085948603