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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

شخصية معرض الطفل.. "هيئة الكتاب" تُصدر "شهادات فى محبة يعقوب الشاروني"

كتابفى محبة يعقوب
كتاب"فى محبة يعقوب الشاروني"
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أصدرت حديثا الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور احمد بهى الدين، كتاب "شهادات فى محبة يعقوب الشارونى" من اعداد الكاتب والفنان احمد عبد النعيم، وقد كتب هذه الشهادات كُتاب من مصر والوطن العربي، ومن إيطاليا والصين والهند. 

ويتضمن الكتاب شهادات ومقالات ودراسات 60 مبدع على مستوى العالم، فى محبة رائد وعميد كتاب الاطفال فى العالم يعقوب الشاروني.

الجدير بالذكر ان الكاتب يعقوب الشاروني، رحل عن عالمنا فى 23 نوفمبر 2023، عن عمر يناهز 92 عامً، ويُعد أحد أبرز رواد أدب الطفل في العالم العربي، حيث أثْرى مكتبة الطفل العربية بعدد كبير من الأعمال، تصل نحو 400 عمل، استلهم في معظمها التراث العربي والمصري، لذلك اختارته اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، ليكون شخصية معرض الطفل، للدورة الـ٥٥ للمعرض.

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