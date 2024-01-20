رئيس الوزراء يتفقد معرض "أيادي مصر" بأسوان

استكمالا لزيارته اليوم، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، بتفقد معرض "أيادي مصر" بمحافظة أسوان.

خلال جولته بالمعرض، استمع رئيس الوزراء إلى عرض حول منصة "أيادي مصر"، من خلال شاشة تفاعلية، وكذا شرح للأنشطة وأهم الإنجازات التي حققها هذا المشروع القومي، حيث أوضح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أطلقت منصة "أيادي مصر" للتسويق الالكتروني خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية في 16 مارس 2021، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي WFP والشركة التنفيذية إي-أسواق مصر E-Aswaaq misr إحدي شركات مجموعة e-finance، والتي تهدف إلى تسويق مشاريع الحِرَف اليدوية للمرأة المصرية، وتشجيع النساء والشباب المصريين على استخدام التكنولوجيا لبيع منتجاتهم اليدوية،

واكد أن المشروع يأتي أيضًا في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا وتمكين المنشآت المهنية، وتقديم الدعم في خلق فرص العمل التي تؤدي جميعها إلى التنمية في الريف ودعم المنتجات المحلية، بما يُمكن لمختلف منتجي الحِرَف اليدوية التواصل مع المنصة من خلال مُنسق المنصة بكل محافظة.

كما قام رئيس الوزراء بتفقد أجنحة المحافظات المختلفة والمنتجات الموجودة بالمعرض، وشاهد جانبًا من العروض الفنية والفنون التشكيلية خلال تفقده للمعرض، وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، أيضًا على الاطمئنان على آليات التواصل من خلال المنصة "أيادي مصر"، وما تتيحه من خدمات.

في غضون ذلك، لفت الوزير إلى أن المشاركة في المعارض المحلية والدولية تأتي في إطار تعزيز انتشار مشروع "أيادي مصر" والتسويق للمنتجات اليدوية على أرض الواقع، وأيضًا أونلاين من خلال المنصة.

تناول اللواء هشام آمنة أبرز أنشطة "أيادي مصر" خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن عدد الحِرفيين على المنصة بلغ حتى الآن حوالي 2000 حِرفي و8000 منتج، وتم عمل حصر خلال الشهر الماضي للحرفيين الموجودين بالمحافظات الجاهزين للإنضمام لمنصة "أيادي مصر" وبلغ عددهم أكثر من 1200 حِرفي كمرحلة أولى، منوهًا إلى أنه جار وضع خطة للبدء في عملية تصوير المنتجات للحرفيين على مستوى الـ 27 محافظة بالجمهورية.

كما لفت الوزير إلى أنه تم افتتاح أكثر من 10 معارض لـ "أيادي مصر" للحِرف اليدوية والتراثية في مختلف المحافظات، وشاركت المنصة في أكثر من 25 فعالية كبرى محلية، إلى جانب مشاركة "أيادي مصر" في ثلاثة أحداث مهمة على المستوى الدولي في كل من بولندا وكينيا بجناح مصر، هذا بالإضافة إلى المشاركة وعرض "أيادي مصر" في الطاولة الحوارية التي تم عقدها في مدينة إشبيلية بإسبانيا خلال الفترة 18-19 أكتوبر 2023 بعنوان "شراكات من أجل انتقال عادل وشامل ومستدام وتعزيز العدالة الاجتماعية" وذلك تمهيدًا لـ "المنتدى العالمي للتنمية الاقتصادية المحلية"، وذلك عملاً على استقطاب الشراكات الدولية، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بمشاركة "أيادي مصر" على المستوى الدولي.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص مقر دائم "لأيادي مصر" بقرية الفواخير بالفسطاط، وجار العمل على وضع دراسة لرفع كفاءة المبني، وتم عقد ورش تعريفية عن منصة "أيادي مصر" في أكثر من 22 محافظة وذلك من خلال فريق "أيادي مصر" الخاص بالمنصة، كما تم عقد جلسات تصوير للمنتجات على مستوى الـ 27 محافظة، وتم تنفيذ عدد من الورش الفنية التدريبية؛ لتدريب وتأهيل أعضاء وحدات "أيادي مصر" المُشرفة علي إدارة المنصة الإلكترونية "أيادي مصر" في الـ27 محافظة، والتي تم تنفيذها بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية، ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، وذلك في إطار التعاون القائم بين الجهتين.

وأكد أنه تم التعاون بين مدرسة "ابتكار خانة" ومشروع "أيادي مصر" لبدء تنفيذ سلسلة من الورش التدريبية للسيدات بمختلف القرى، وتم بدء التدريب على مهنة التفصيل لعدد 50 سيدة وفتاة في قرية العزب مركز الفيوم، وقرية جرفاس مركز سنورس بعدد 25 سيدة موزعين على كل قرية، وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن مجموعة الدورات التدريبية التي ستنفذها ابتكار خانة بالتعاون مع المشروع القومي أيادي مصر، بهدف مساعدة النساء والفتيات على تحقيق الاكتفاء الاقتصادي وتعلم حرفة، وذلك بالتعاون مع "مؤسسة المصريين الأوائل لتعليم الحرف اليدوية" والتي توفر المدربات اللاتي سيقمن بالتدريب.

ولفت الوزير إلى أنه تم الحصول رسميًا على موافقة وزارة السياحة "الهيئة العامة للآثار" لعدد "9" مواقع آثرية في "7" محافظات لعمل معارض بشكل مجاني لصالح مشروع "أيادي مصر" وجار رفع مقاسات المناطق الآثرية للبدء في تنفيذ المعارض، هذا إلى جانب الموافقة على عمل معارض "أيادي مصر" بمتحف الحضارات.



كما أوضح اللواء هشام آمنة أن عدد العارضين المشاركين في المعرض يبلغ أكثر من 90 عارضاً، من 20 محافظة مشاركة هذا العام، وهي: القاهرة، والقليوبية، والفيوم، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والإسكندرية، وأسيوط، والأقصر، والبحر الأحمر، وبني سويف، وبورسعيد، وسوهاج، والسويس، وشمال سيناء، وقنا، وكفر الشيخ، والمنيا، والوادي الجديد، وأسوان.

ولفت إلى أن من ضمن العارضين بالمعرض عدد من ذوي الهمم، والسيدات، والشباب، وكبار السن، ويحتوي المعرض على أكثر من ٣٥ حرفة يدوية وتراثية، منها حرف الخيامية، والمنتجات النحاسية، والصدف، والجلود، والمنسوجات، والاكسسوارات، والأحجار الكريمة، والشيلان والعبايات، والحقائب السيناوية والفخار، والتمور، والعسل الأسود، والكليم، والمنتجات الزجاجية والبامبو، والخوص، والمنتجات الخشبية، والسجاد، والخزف، والفخار، وورق البردي، والتماثيل، والكروشيه، والمفروشات المطرزة، ومنتجات الخوص، والجلد، ولوحات فنية مشكلة بالصلصال الحراري، والصابون الطبيعي، ولوحات رسم بالرمال.