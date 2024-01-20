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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل مناظرة النيابة لجثة شاب قتله ميكانيكي بالمطرية

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت مناظرة نيابة المطرية  اليوم لجثة عامل قتل علي يد ميكانيكي طعنا بسلاح أبيض سكين أثناء تواجده داخل منزله بدائرة القسم، أن المجني عليه يبلغ من العمر 42 سنة ويرتدي كامل ملابسه، وتوفي نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالصدر، ونتج عن ذلك نزيف حاد أدى إلى الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المطرية بلاغا من أحد الأشخاص يعمل ميكانيكي في العقد الرابع من العمر، أقر فيه بإنهائه حياة لص بعدما فوجئ بتسلله لمنزله.

وقال المتهم أثناء التحقيقات، إنه أثناء تواجده بالمنزل فوجئ بتسلل عاطل،  لمنزله بقصد السرقة، فحاول الإمساك به، لكن اللص، قام برفع سلاح أبيض سكين محاولا التعدي عليه إلا أنه تمكن من استخلاصها منه والتعدي عليه مما أدى إلى وفاته.
 بداية الواقعة كانت بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشقق بدائرة قسم شرطة المطرية وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شخص مقتول وتبين قيام آخر بطعنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

مناظرة نيابة المطرية جثة عامل قتل طعنه نافذة