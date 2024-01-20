رئيس COP28: الاستماع إلى العلم يمكننا من بناء عالم تتقلص فيه الانبعاثات

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي،"إن تم الاستماع إلى العلم، يمكننا أن نبني عالماً تتقلص فيه الانبعاثات ويتوسع فيه الرخاء، حيث يشمل النمو الاجتماعي والاقتصادي الجميع، وتنطبق المرونة المناخية في كل مكان".

وأضاف الجابر، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز، أن العلم ساهم في توحيد الأطراف حول خارطة طريق للتغيير يمكن أن تُبقي على هدف الاحترار العالمي عند عتبة 1.5 درجة مئوية في متناول اليدـ لافتا إلي أن العلم أسهم في كشف التقدم المناخي التاريخي الذي شهده العالم في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

وأوضح أن ذلك يضمن القدرة على التكيف مع اتساع ظواهر وتداعيات تغير المناخ في كل مكان، وانتقال عادل للجميع.

