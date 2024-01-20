برلماني: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني خطوة لبناء جمهورية جديدة حقيقية

أكد النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني وطرح وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة على الحوار الوطني في نسخته الثانية ،خطوة إيجابية متميزة، بما يؤكد جدية الدولة المصرية وجدية الحوار وإثراء الحياة السياسية في مصر.

وقال أبو عايشه في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه الخطوة تعزز من دور الأحزاب السياسية في الشارع ، بجانب رفع مصلحة الوطن والمواطنين في المقدمة، وتساهم في بناء جمهورية جديدة حقيقية تقوم على الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، يتحد فيها الجميع أمام الأزمات والتحديات ويسعى نحو البناء والتعمير والمستقبل الأفضل.

وأوضح أن اهتمام الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني ب "المحور الاجتماعي"، والذي جاء من بين أهدافه الرئيسية، تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، يمثل امتدادا لجهود الرئيس السيسي في السعي لإصلاح حال التشريعات المرتبطة بكيان الأسرة المصرية.

وإحداث التوازن المطلوب بين متطلبات النمو السكاني المعدلات المطلوبة للارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين.