ريلمي تطلق سلسلة realme 12 Pro للشباب

أطلقت شركة ريلمي سلسلة realme 12 Pro الجديدة، التي تتمتع بقوة تصوير متفوقة وتقنيات متطورة. تأتي هذه السلسلة مع عدسة بريسكوب تليفوتوغرافية رئيسية مبتكرة، تعزز تجربة التصوير للمستخدمين.

أعلن سكاي لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريلمي، عن إعادة تسويق العلامة التجارية من خلال شعار جديد "Make it real"، مع التركيز على تحقيق تواصل فعّال مع فئة الشباب وتلبية احتياجاتهم التكنولوجية. وتعد هذه الخطوة إعادة تسويق ريلمي بشكل رسمي بعد إطلاق الشعار الجديد.

تعليقًا على هذا التحول، قالت غادة يحيى، مديرة العلاقات العامة والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "شعار ريلمي الجديد يعكس التزام الشركة بتقديم منتجات تكنولوجية مبتكرة تلبي احتياجات الشباب، وهو استمرار لرؤية ريلمي من خلال شعارها السابق 'Dare to Leap'".

أظهرت أبحاث الشركة أن الشباب يفضلون عدسات التصوير بزووم 3X أو أكثر، ولتلبية هذا الطلب، قامت ريلمي بتطوير تقنية حصرية للتصوير البعيد بالبريسكوب، مما يجعلها متاحة لفئة أوسع من المستخدمين.

تتميز سلسلة realme 12 Pro بتقنيات فائقة للتصوير، حيث تعزز وضوح اللقطات الليلية وتقلل من التأثيرات الشبحية. يأتي ذلك من خلال مزيج من تقنية المثبت البصري المائل (Prism Tilt OIS) وطلاء الهيكل الفرعي الطولي (Sub-Wavelength Structure Coating) وظل العدسة بنمط الموجة (Wave Pattern Lens Shade).

تحتل سلسلة realme 12 Pro موقعًا رائدًا في مجال التصوير البعيد، مع قدرة على زووم رقمي يصل إلى 120X. وتتميز بأكبر مستشعر لعدسة التصوير البعيد في هذه الفئة، بمستشعر العلم الرئيسي OV64B.

تدعم الكاميرا الرئيسية لـ realme 12 Pro مستشعر Sony IMX890 OIS، الذي يعزز التصوير في الظلام، ويأتي بحجم كبير وفتحة واسعة، لتوفير تجربة تصوير ليلي مميزة. وتتيح للمستخدمين التمتع بإمكانيات التصوير البصري الكاملة مع تقريب كبير.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم سلسلة realme 12 Pro تقنية ماستر شوت MasterShot، بالتعاون مع شركة كوالكوم، لتحسين معالجة الصور وتقديم صور سينمائية ذات وضوح عالي وواقعية من المتوقع أن تتوفر سلسلة realme 12 Pro قريبًا في مصر.