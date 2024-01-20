المشدد 6 سنوات لعاطل شرع في سرقة شقة سكينة بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل في الشروع بسرقة شقة سكينه بالإكراه بمنطقة المرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف أنه اعتاد سرقة المنقولات بالإكراه عن طريق سلاح أبيض يستخدمه في ارتكاب الوقائع التي يقوم بها بدائرة القسم.

وكان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من ربة منزل بمحاولة سرقة منقولات وأجهزة بمسكنها بالإكراه وانها استغاثت بالجيران وساعدوها في تسليم المتهم لقوات الامن.

وتمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم واعترف ارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.