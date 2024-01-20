الدوري الإيطالي.. لوكاكو يقود هجوم روما أمام هيلاس فيرونا

أعلن دانييلي دي روسي، المدير الفني الجديد لفريق روما، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة هيلاس فيرونا، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

ويستضيف فريق روما، اليوم السبت، نظيره هيلاس فيرونا على ملعب الأولمبيكو، حيث ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البلجيكي روميلو لوكاكو هجوم الذئاب أمام هيلاس فيرونا، بمعاونة الأرجنتيني باولو ديبالا، وستيفان شعراوي.

وتعد مباراة روما وهيلاس فيرونا، الأولى لفريق العاصمة الإيطالية تحت قيادة دي روسي، الذي جاء خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

ويحتل فريق روما، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، بينما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الثامن عشر وفي رصيده 17 نقطة.

تشكيل روما لمواجهة هيلاس فيرونا

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: كارسدورب - يورينتي - هاوجيسن - سبينازولا

خط الوسط: بوف - باريديس - بيليجريني

وفي الهجوم: باولو ديبالا - روميلو لوكاكو - ستيفان شعراوي.