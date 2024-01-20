بالصور.. محافظ الجيزة يعقد لقاء موسعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءً موسعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر أبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح وذلك للوقوف علي المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة والخدمات المقدمة لمواطنى تلك الدوائر والعمل علي بحث الطلبات المقدمة.



يأتي ذلك بحضور ابراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومحمد نور السكرتير العام المساعد وبحضور السادة النواب محمد صلاح ابو هميلة ، نادر صديق ، عصام هلال عفيفي ، حسام عاشور ، عمرو عكاشة ، حازم عويان، عماد الدراجلي ، عمرو نبيل حامد ، أحمد سعد نويصر ، نرمين البدراوي ، ورؤساء المراكز والمدن المختصة ومديري المديريات الخدمية .