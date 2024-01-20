رئيس الكونغو الديمقراطية يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية

أدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، مدتها خمس سنوات، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد الشهر الماضي.

ونقل تلفزيون "فرانس 24" في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية لقطات لمراسم حلف اليمين الدستورية التي جرت اليوم السبت فيما يعرف بـ "ستاد الشهداء" بالعاصمة كينشاسا في حضور آلاف الأشخاص، من بينهم نحو 20 رئيس دولة إفريقية.

وكانت السلطات المعنية بالانتخابات في البلاد قد أعلنت فوز تشيسكيدي (الذي يبلغ من العمر 60 عامًا) في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ 20 من شهر ديسمبر الماضي، حيث حصل خلالها على نحو 73 بالمائة من إجمالي الأصوات الانتخابية، فيما نال أقرب منافسيه، مويس كاتومبي، على نسبة 18 بالمائة من الأصوات.