وزير الخارجية الصيني يشدد على الدعم المتبادل مع إفريقيا

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بلاده ستقف دائما مع الأخوة الأفارقة لدعمهم في الدفاع عن استقلالهم وسيادتهم وكرامتهم الوطنية.

واكدا وانغ، خلال بيان صحفي اوردته وكالة أنباء الصين (شينخوا) أن القارة الإفريقية كانت وجهة لأول زيارة خارجية لوزير الخارجية الصيني كل عام على مدار 34 عاما، ما يظهر الأهمية الكبيرة التي توليها الصين لإفريقيا، ودعمها القوي لتنمية إفريقيا ونهوضها.

وأوضح وانغ أن بلاده تقدر الصداقة والثقة القويتين لإفريقيا، مضيفا أن بلاده ستدعم بقوة أيضا الدول الإفريقية في حماية استقلالها وسيادتها وكرامتها الوطنية.