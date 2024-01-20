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السبت 20 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الصيني يشدد على الدعم المتبادل مع إفريقيا

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانغ يي
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قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بلاده ستقف دائما مع الأخوة الأفارقة لدعمهم في الدفاع عن استقلالهم وسيادتهم وكرامتهم الوطنية.
واكدا وانغ، خلال بيان صحفي اوردته وكالة أنباء الصين (شينخوا) أن القارة الإفريقية كانت وجهة لأول زيارة خارجية لوزير الخارجية الصيني كل عام على مدار 34 عاما، ما يظهر الأهمية الكبيرة التي توليها الصين لإفريقيا، ودعمها القوي لتنمية إفريقيا ونهوضها.
وأوضح وانغ أن بلاده تقدر الصداقة والثقة القويتين لإفريقيا، مضيفا أن بلاده ستدعم بقوة أيضا الدول الإفريقية في حماية استقلالها وسيادتها وكرامتها الوطنية.

الصين القارة الأفريقية