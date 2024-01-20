التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث بالشرقية

قررت نيابة شمال الشرقية اليوم التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه اليوم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في الطريق الحربي أبو صوير على حدود مدينة الصالحية الجديدة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور قسم الصالحية الجديدة يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من: فايز محمد 47 سنة جثة هامدة وإصابة هيام مجاهد 36 سنة بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابة والتحفظ على جثة المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الاولية حدوث إصابة الرجل التي أودت بحياته وإصابة السيدة إثر تعرضهما لوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في الطريق الحربي - أبو صويرعلى حدود مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.