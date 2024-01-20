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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حسين الجسمي يعرض 22 أغنية من حفلة مفاجآت صيف دبي

حسين الجسمي
حسين الجسمي
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عرض الفنان الإماراتي حسين الجسمي عبر قناته الرسمية في موقع "اليوتيوب" أغنيات الحفل الـ22 المصورة "ألبوم حفل مفاجآت صيف دبي 2023"، وسط تفاعل الجمهور وغنائه وفرحه على مدار ساعتين وربع الساعة من الغناء المتواصل.
وكان الجسمي قد تنقل خلال الحفل بين مجموعة من أغنياته المتنوعة من الألوان الموسيقية الإماراتية والخليجية والعربية التي نالت رواجاً كبيراً وانتشاراً واسعاً عربياً وعالمياً، مسجلاً في شهر يوليو الماضي من العام 2023 حدثاً تاريخياً متنقلاً وسط حالة مختلفة من التفاعل عبر عزفه المنفرد على آلة البيانو في غناء  أغنية "أنا لها شمس"، وأغنية "أمي جنة" التي شكلت مفاجأة جميلة ومؤثرة  للحضور، الى جانب أغنيات أخرى تضمنها الألبوم.
وقد تم عرض الأغنيات ضمن "ألبوم حفل مفاجآت صيف دبي 2023" في الفنانة الرسمية للجسمي، إلى جانب جميع المنصات المتخصصة في عرض وبث الأغنيات المصورة والصوتية.

حسين الجسمي حفل مفاجآت صيف دبي