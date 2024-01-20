بمشاركة 51 دولة.. معرض "عالم القهوة دبي 2024" ينطلق غدا

تنطلق غدا الأحد فعاليات معرض "عالم القهوة دبي 2024" بمشاركة 1650 شركة عارضة وعلامة تجارية من 51 دولة، بينها 7 أجنحة وطنية.

وتتيح الدورة الثالثة للمعرض الذي تنظمه "دي إكس بي لايف"، تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع "جمعية القهوة المختصة" العالمية، في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 23 يناير، وتعد فرصة عظيمة أمام الزوار لاستكشاف أحدث الخدمات المتعلقة والابتكارات والمنتجات بصناعة القهوة، ويشكل الحدث خطوة هامة لتبادل الخبرات والأفكاروالعلاقات مع الشركاء والموردين والمشترين من مختلف أنحاء العالم.

وأفادت مديرة المعرض، شوقا بن رضا، إلى أن الحدث العالمي يعكس النمو والتطور الكبيرين اللذين تشهدهما صناعة القهوة في المنطقة بشكل عام، وفي الإمارات بشكل خاص ، ويعد تنظيم دبي لهذا الحدث دليلا على دورها المحوري كمركز إقليمي وعالمي في هذا القطاع.

ويشهد المعرض مشاركة عدد من أهم العلامات التجارية العالمية والشركات من مختلف دول العالم، منها 60 % من الشركات والعلامات التجارية التي تشارك للمرة الثالثة على التوالي.

ويهدف معرض عالم القهوة 2024 إلى على أحدث الابتكارات والحلول والممارسات المستدامة في زراعة وإنتاج واستهلاك القهوة؛ ويمثل المعرض فرصة مميزة لجميع المهتمين بصناعة القهوة، بما في ذلك المزارعين والمصنعين والموزعين ومتخصصي التحميص والموردين والمستثمرين والباحثين والخبراء في الصناعة ومحبي القهوة.

ويوجد بالمعرض كل احتياجات صناعة القهوة، بداية من التراخيص، وحماية المستهلك، والتصاميم الداخلية، إلى التحميص، والتعبئة والتغليف، والمعدات والمكائن، والمياه والحليب والمنكهات.

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