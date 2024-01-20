ميليسا باريرا تخرج عن صمتها عقب طردها من سلسلة "Scream"

خرجت الممثلة المكسيكية ميليسا باريرا، عن صمتها عقب شهرين على واقعة طردها من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة “Scream”، بسبب دعمها للفلسطينيين ودعوتها لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الممثلة في حديثها إلى وكالة أسوشيتد برس خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد “Your Monster” بمهرجان صندانس السينمائي، إنه بعد أن طردتها شركة "Spyglass" بسبب ما اعتبرته منشورات معادية للسامية، كان لديها الوقت للتفكير في مدى دعمها للفلسطينيين ودعواتها إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي ساعدها على اكتشاف المزيد عن نفسها.

وأضافت باريرا: "بصراحة، أعتقد أنني أخيرًا أصبحت ما يفترض أن أكون عليه في الحياة، وكانت الأشهر القليلة الماضية بمثابة صحوة كبيرة لذلك. أنا ممتنة جدًا لكل ما حدث".

وأشارت الشركة المنتجة للفيلم قبل وقت سابق، إلى أنها غير متسامحة مع أي شكل من أشكال التمييز والكراهية أو معاداة السامية. بينما قالت باريرا إنها لم تدين معاداة السامية وكراهية الإسلام فحسب، بل أيضًا "الكراهية والتحيز من أي نوع ضد أي مجموعة من الناس".

وقالت في منشور لها عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، إن “كل شخص على هذه الأرض - بغض النظر عن الدين أو العرق أو العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي - يستحق حقوق الإنسان المتساوية والكرامة وبالطبع الحرية”.