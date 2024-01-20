خلافات الجيرة وراء مصرع صاحب محل حرقا في مشاجرة بإمبابة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طرفي مشاجرة خلفت قتيل حرقا إثر إلقاء مادة قابلة للاشتعال واضرام النيران به في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

تلقي المقدم محمد السعودي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود متوفي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين صاحب سوبر ماركت وعاطل وشقيق الثاني طرف أول، وطرف ثان عامل بسبب خلافات الجيرة، حيث قام الطرف الثاني بإلقاء زجاجة بها مادة تساعد على الاشتعال علي الطرف الأول مما تسبب في وفاة صاحب السوبر ماركت من الطرف الأول حرقا، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت القوات من ضبط باقي طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.