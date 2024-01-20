رسميا.. المقاولون يعلن الاستغناء عن الحبيب ومحمد شوقي ‎ويوسف عبد الغني

قرر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة الاستغناء عن خدمات الثلاثي الحبيب أحمد حسن - محمد شوقي غريب - يوسف مجدي عبد الغني ومنحهم فرصة الانتقال لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واستقر محمد عودة وجهازه المعاون على دعم صفوف الذئاب بـ٧ صفقات خلال الأيام القليلة المقبلة لإنقاذ الفريق من دوامة الهزائم التى عانى منها في بداية هذا الموسم.

وعقد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة اجتماعا مع الجهاز الفني الجديد بقيادة محمد عودة وجميع اللاعبين وطالبهم بنسيان أحداث الفترة الماضية والتركيز في القادم من أجل عودة الذئاب لمكانته الطبيعية في جدول الدورى.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي في تصريحاته الخاصة أن المقاولون فريق عريق وقادر على تخطي الأزمة الحالية وسيتم تدعيم الصفوف بمجموعة من اللاعبين المميزين من أجل تحسن النتائج في ظل الروح العالية التى يتمتع بها اللاعبون تحت قياد الجهاز الفني الجديد.