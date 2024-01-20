اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص عن سداد 10 ملايين جنيه مديونية لإحدى شركات الدولة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شريك ومدير مصنع ملابس جاهزة– مقيم بمحافظة الإسكندرية) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات).

وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه غير المشروع بـ (9,6 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

