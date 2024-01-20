ads
السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص عن سداد 10 ملايين جنيه مديونية لإحدى شركات الدولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شريك ومدير مصنع ملابس جاهزة– مقيم بمحافظة الإسكندرية) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه غير المشروع بـ (9,6 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

الإجراءات القانونية الإسكندرية لإمتناعه عن سداد المديونية