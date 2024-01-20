الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إعادة زرع ألغام بمحيط محطة زابوريجيا النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، إعادة زرع ألغام في محيط محطّة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، التي أزيلت في نوفمبر الماضي.

وقالت الوكالة، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إن الألغام التي أعيد زرعها تتعارض مع متطلبات السلامة التي وضعتها الوكالة، مضيفة أن الألغام الموجودة في المنطقة المحظورة على الموظفين الذين يسيرون عمل المحطة.

ومحطّة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية هذه الأكبر في أوروبا وباتت في أيدي القوات الروسية منذ مارس 2022، وقد تعرضت مرارا لانقطاع في التيّار الكهربائي بسبب المعارك الدائرة هناك.