جامعة القناة تعقد تدريبا حول "دور العلاج الطبيعي في الرعاية الشاملة"

تستعد إدارة تدريب أفراد المجتمع في جامعة قناة السويس، لتنفيذ برنامجين تدريبيين بالتعاون مع كلية العلاج الطبيعي وهما" دور العلاج الطبيعي بتخصصاته في الرعاية الشاملة"، و" دور العلاج الطبيعي والتثقيف الصحي في دعم صحة الموظفين للحفاظ على الصحة وتحسين الأداء في بيئة العمل" .وذلك يومي11، 20 فبراير القادم تحت إشراف الدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي، وبإشراف تنفيذي المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

يأتي ذلك استكمالا للخطة التدريبية المتكاملة التي تنظمها جامعة قناة السويس لتدريب أفراد المجتمع، ووفق توجيهات الدكتورناصر مندور رئيس الجامعة بأهمية سد الاحتياجات التدريبية لأفراد المجتمع، وضرورة تنمية مهاراتهم، والتدريب المستمر الذي يسهم بشكل كبير في تطوير الذات وإعداد كوادر إدارية قادرة على العمل بإبداع وابتكار.