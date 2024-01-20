ads
السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة القناة تعقد تدريبا حول "دور العلاج الطبيعي في الرعاية الشاملة"

رئيس جامعه قناه السويس
رئيس جامعه قناه السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعد إدارة تدريب أفراد المجتمع في جامعة قناة السويس، لتنفيذ برنامجين تدريبيين بالتعاون مع كلية العلاج الطبيعي وهما" دور العلاج الطبيعي بتخصصاته في الرعاية الشاملة"، و" دور العلاج الطبيعي والتثقيف الصحي في دعم صحة الموظفين للحفاظ على الصحة وتحسين الأداء في بيئة العمل" .وذلك يومي11، 20 فبراير القادم  تحت إشراف الدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي، وبإشراف تنفيذي المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

يأتي ذلك استكمالا للخطة التدريبية المتكاملة التي تنظمها جامعة قناة السويس لتدريب أفراد المجتمع، ووفق توجيهات الدكتورناصر مندور رئيس الجامعة بأهمية سد الاحتياجات التدريبية لأفراد المجتمع، وضرورة تنمية مهاراتهم، والتدريب المستمر الذي يسهم بشكل كبير في تطوير الذات وإعداد كوادر إدارية قادرة على العمل بإبداع وابتكار.

 

التثقيف الصحي العلاج الطبيعى برنامجين تدريبيين جامعة قناة السويس