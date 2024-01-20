محمد إمام يعلن عن مفاجأة خلال حفل "joy awards"

توجه الفنان محمد إمام إلى المملكة العربية السعودية صباح اليوم، للمشاركة فى النسخه الرابعة من حفل جوائز صناع الترفيه "joy awards"، على مسرح أبو بكر الشدى بالرياض.

وأعلن الفنان محمد إمام على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، عن مفاجأة أثناء مشاركته فى الحفل، ولم يفصح لجمهوره عن أى تفاصيل.

وإجتمع الفنان محمد إمام مع المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال الأيام الماضية وتم التنسيق حول بعض المشاركات الفنية المستقبلية.

أعلن الفنان محمد إمام المشاركة فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "كوبرا"، وتم طرح البوستر الدعائى للعمل أمس، المسلسل من تأليف أحمد أبو زيد، والإخراج أحمد شفيق.

يشارك الفنان محمد إمام فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "أبو نسب"، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وتصدر شباك التذاكر خلال الكثير من الأيام الخاصة بالموسم السينمائى.

الفيلم بطولة محمد إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدواني، وفاء عامر، صلاح عبدالله، هالة فاخر، محمد لطفى، تأليف أيمن وتار والإخراج رامى إمام.

تدور أحداث الفيلم حول شاب يقع فى غرام فتاة والدها مجرم خطير، ويتورط الشاب فى المطاردات الخطرة بين عصابة حماه وعصابات أخرى، فى تصاعد للأحداث بشكل تشويقى كوميدي.

ومن المقرر أن يبدأ الفنان محمد إمام التحضيرات لفيلمه الجديد "اللعب مع العيال"، إخراج المخرج القدير شريف عرفة، ومازال باقى فريق العمل فى مرحلة الإختيار.