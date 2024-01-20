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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد المصري للشطرنج ينظم أول مسابقة كلاسيك مقامة ببورسعيد

مصطفى عكاشة
مصطفى عكاشة
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ينظم الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة الدكتور هشام الجندي، أول مسابقة كلاسيك مقامة ببورسعيد "بطولة تمهيدي الجمهورية تحت تقييم 2100" التي تقام في الفترة من 3 فبراير إلى 8 فبراير 2024 بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

وأوضح الاتحاد المصري للشطرنج أن تلك المسابقة هي التي تؤهل إلى بطولة الجمهورية للأساتذة.

يأتي ذلك بالتعاون مع كل من رئيس منطقة القناة للشطرنج المحاسب مصطفى عكاشة، ومدير عام المدينة الشبابية ببورسعيد محمد عبدالعزيز، ومدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد عبد الفتاح حافظ. 

وسوف تتضمن البطولة مجموعة من الندوات التعريفية بالقوانين الخاصة بالشطرنج، وبطولة مفتوحة للشطرنج الخاطف، ومحاضرة مجانية من الدكتور محمد نوفل، وبطولة خاصة للناشئين، وتعريف وتدريب مجاني للشطرنج طوال أيام الكرنفال.

الاتحاد المصري للشطرنج هشام الجندي