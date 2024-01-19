كأس السوبر الإيطالي.. إنتر ميلان يتفوق على لاتسيو بالشوط الأول

تفوق فريق إنتر ميلان على نظيره لاتسيو بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي.

تستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإيطالي، خلال الفترة من 18 يناير وحتى 22 من الشهر ذاته، بمشاركة 4 فرق، نابولي، إنتر ميلان، فيورنتينا، ولاتسيو.

أحرز الفرنسي ماركوس تورام، هدف اللقاء الوحيد حتى الآن في الدقيقة 17، بعد متابعة جيدة لكرة زميله فيديريكو ديماركو.

وكاد الإنتر أن يسجل الهدف الثاني خلال الشوط الأول، عن طريق نيكولو باريلا، ولكن اصطدمت كرته بالعارضة في الدقيقة 36، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم النيراتزوري على النسور بنتيجة 1-0.

يواجه الفائز من مباراة إنتر ميلان ولاتسيو، نابولي في نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي، يوم الإثنين المقبل.