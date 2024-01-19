سفير اليابان يشيد بجمال شرم الشيخ ومشروعاتها التنموية

أعرب الدكتور "أوكا هيروشي" سفير اليابان بجمهورية مصر العربية، عن انبهاره خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ وقال: " أبهرني ما رأيته بشرم الشيخ من أعمال تطوير شامل، وقدم السفير الياباني الشكر للواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء لاهتمامه بالبدو ودمجهم في المجتمع.. كما أثنى علي مجهودات المحافظ وحرصه علي تأمين مدينة شرم الشيخ وتوفير كافة الامكانيات والتكنولوجيا الحديثة المتطورة.



جاء ذلك خلال الزيارة التي اصطحبه فيها محافظ جنوب سيناء، والوفد المرافق له "كاتو كين" الممثل الرئيسى لهيئة التعاون الدولي اليابانية ( جايكا )، و ميادة مجدى راغب الممثل الأول الإقليمي للهيئة، لعدد من المشروعات الهامة منها القرية التراثية ، ومركز الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ.

وذلك بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة، والنائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء..



وقال السفير الياباني إن ما يجري حاليا من نهضة بمدينة شرم الشيخ يعد إضافة للمقاصد السياحية بالمدينة، بجانب طبيعتها الخلابة التي جعلتها ذات طابع خاص يجذب السائحين من كافة أنحاء العالم.



واستمع السفير الياباني ومرافقيه لشرح تفصيلي لماكيت مضمار الهجن وأكد أنه سعيد بما رآه في مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ الذي يعد إنجازا حقيقيا لتنشيط رياضة تراثية مفضلة لدى الملايين من كافة دول العالم، مقدما الشكر لمحافظ جنوب سيناء، ومشايخ القبائل البدوية على حسن وحفاوة الاستقبال.

وخلال زيارة للقرية التراثية لفت محافظ جنوب سيناء الى ان القرية التراثية يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا الي أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرض ومخازن،ومسجد و ومسرح مكشوف، ومطعم بدوي، وحدائق مفتوحة ولاند سكيب

وفي مركز الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ أشار فوده الي ان المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية _ الشركة العربية العالمية للبصريات.

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