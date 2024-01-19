جلوب سوكر 2023.. جوارديولا أفضل مدرب في العالم

ظفر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب في العالم خلال حفل جلوب سوكر 2023.

وينظم مجلس أبو ظبي الرياضي، حفل جوائز جلوب سوكر سنويًا، لتوزيع جوائز الأفضل في العالم من لاعبين ومدربين وغيرهم.

يقام حفل جلوب سوكر 2023 في مدينة دبي في دورته الرابعة عشرة، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية البارزة، مثل: السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

حصد جوارديولا، جائزة أفضل مدرب في العالم، بعدما قاد مان سيتي للتتويج بالخماسية التاريخية: (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية).

وحصل مانشستر سيتي على جائزة أفضل ناد في العالم من جلوب سوكر، كما توج الثنائي رودري وإيديرسون لاعبي الفريق بجائزتي أفضل لاعب خط وسط وأفضل حارس مرمى في العالم.