جلوب سوكر 2023.. بيلينجهام يحصد جائزة باور هورس

حصد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، جائزة باور هورس، في حفل جوائز جلوب سوكر 2023.

ويقام حفل توزيع جلوب سوكر 2023، المقدم من مجلس أبو ظبي الرياضي في دورته الرابعة عشرة في مدينة دبي، بحضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتوج بيلينجهام بجائزة باور هورس لأفضل لاعب شاب في 2023، ضمن جوائز جلوب سوكر للأفضل من لاعبين ومدربين حول العالم.

ويقدم بيلينجهام مستويات رائعة منذ انضمامه لفريق ريال مدريد، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وينافس الأهلي على جائزة أفضل ناد في العالم، وكذا جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط، كما يتواجد النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب واللاعب المفضل بالنسبة للجماهير.