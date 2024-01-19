ارتباك في أسواق الذهب وتعليق اعلان الأسعار لإشعار آخر

حالة من الارتباك يشهدها سوق الذهب في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة، نظرا لارتفاع سعر المعدن الأصفر بشكل جنوني والذي تخطي أكثر من 200 جنيه في الأسواق المختلفة.

وفقا لتقارير اقتصادية، فقد أوقفت عددا من المنصات والمواقع الإلكترونية المعنية بتحديد سعر الذهب من تسعير قيمة المعدن الأصفر بما في ذلك موقع إيجيبت جولد برايس توداي ومنصة آي صاغة؛ نظرا لعدم وجود انضباطا في الأسعار.

وبحسبما ما ذكرته آي صاغة بأنه جرى تعليق الأسعار مؤقتا لحين ضبط السوق وسيتم ابلاغ العملاء عند اعادة تحديد الأسعار.

في المقابل قال أحمد سمير، أحد أصحاب محلات الذهب بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ " البوابة نيوز" إن السوق يشهد حالة من الإضطراب نظرا لارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، موضحا أن حركة البيع والشراء ضعيفة رغم ارتفاع الأسعار.

أرجع " سمير" ارتفاع سعر المعدن الأصفر إلي زيادة سعر صرف الدولار داخل السوق الموازي، معتبرا أن الذهب هو الملاذ الآمن في الوقت الحالي للاحتفاظ بالثروة والمدخرات التي يمتلكها المواطنين لمواجهة زيادة أسعار السلع المختلفة.

وسجلت اسعار الذهب في مصر قبل قليل زيادة جديدة، ليصل سعر عيار 21 الأكثر شهرة نحو 3650 جنيه وعيار 18 والذي سجل 3128 جنيه وعيار 24 الأكثر قيمة نحو 4171 جنيه.