جائزة لنادي «زد» في حفل جلوب سوكر 2023

توج نادي زد المصري، بجائزة في حفل جلوب سوكر 2023، الذي ينظمه مجلس أبو ظبي الرياضي، لتوزيع جوائز الأفضل في العالم من لاعبين ومدربين وغيرهم.

ويقام حفل توزيع جلوب سوكر 2023، في دورته الرابعة عشرة في مدينة دبي، بحضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والعديد من الشخصيات الرياضية البارزة مثل كريستيانو رونالدو.

وحصل نادي زد على جائزة أفضل أكاديمية في الشرق الأوسط، خلال حفل جوائز جلوب سوكر، المقام حاليًا في دبي.

وينافس الأهلي على جائزة أفضل ناد في العالم، وكذا جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط، كما يتواجد النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب واللاعب المفضل بالنسبة للجماهير.

كما ينافس محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.