في ذكرى رحيل فيلسوف الكوميديا.. محطات من مشوار وحيد سيف المسرحي

تحتفي الأوساط الفنية اليوم الجمعة، بذكرى وفاة الفنان الراحل وحيد سيف، أحد أبرز نجوم الكوميديا في الوطن العربي، وصاحب مدرسة فنية كوميدية في المسرح، ونجم شباك التذاكر في السينما حتى لو لم يكن البطل الرئيسي في العمل السينمائي ذاته، فعندما تجد اسمه على أفيش أي عمل فني يؤكد للمشاهد نجاح العمل وبقوة.

عشق الفن منذ الصغر، فانضم لفريق التمثيل بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وكون مع الفنان سمير غانم فريق ثلاثي أضواء المسرح مع الفنان عادل نصيف، وقدموا أول عمل بها تحت عنوان "إخوان غانم"، ولكنه لم يستمر بها كثيرا، وقرر البقاء في مدينة الإسكندرية نظرا لارتباطه بعمله بها.

شارك في العديد من الأعمال بمختلف القنوات الفنية سواء في السينما، والمسرح، والتليفزيون، والتي حققت نجاحا كبيرا جماهيريا ونقديا، وفي السطور التالية نستعرض أبرز أعماله المسرحية.

شارع محمد علي

تعد مسرحية "شارع محمد علي" التي قدمت في العام 1991، من أشهر أعمال وحيد سيف التي علقت في أذهان الجمهور المصري، وتدور أحداثها في شارع محمد علي من خلال فرقة موسيقية واستعراضية، وترتبط بطلتها بقصة حب مع جارها، فهل ستحقق حلمها في النجومية والحب.

العمل من بطولة الفنانين: فريد شوقي، وشريهان، والمنتصر بالله، وهشام سليم، وسهير الباروني، وأخرون، ومن تأليف بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالعزيز.

مسرحية شارع محمد علي

روبابيكيا

إحدى روائع الكاتب والمخرج فايز حلاوة المسرحية، التي حققت نجاحا كبيرا، وتتناول بعض مظاهر الفساد بأجهزة الإعلام في الحياة الثقافية، حيث يأخذ أحد الكتاب المبتدئين بعض الأوراق المدون بها رواية من بائعة روبابيكيا ويضع اسمه عليها، وتتولى أداة الدعاية المنحرفة عمل الدعاية اللازمة، فتكون رواية "البرسيم يناديكى يا خضرة" وهي قمة العمل الأدبى، وتقوم ممثلة مدعية بكل مؤهلاتها هي جمالها الممنوح للمنتجين والمخرجين، ببطولتها، ثم يظهر مؤلفها الحقيقى المغمور محمد الحيوان، لتحدث بعض المفارقات، وتتوالى الأحداث.

المسرحيو من بطولة الفنانين: وحيد سيف، وصلاح ذوالفقار، وتحية كاريوكا، ونبيلة عبيد، وفايز حلاوة، وبدرالدين جمجوم، وحسن حسين، وسامية، محسن، ومن تألبف وإخراج فايز حلاوة.

مسرحية روبابيكيا

ربنا يخلي جمعة

تعد مسرحية "ربنا يخلي جمعة" التي قدمت في العام 2004، من أبزر أعمال وحيد سيف الكوميدية التي جمعته بالفنان أحمد آدام، ولاقت استحسان الجمهور، والتي تدور أحداثها حول "جمعة" الإنسان البسيط والفقير، وتهبط عليه ثروة من أحد أقربائه في الخارج من دون أن يعلم بها، وعندما يعلم بهذه الثروة يحاول منتج تليفزيوني بالغ الثراء استمالته من خلال وسيلة رخيصة.

وشاركهما البطولة كلا من: هالة فاخر، ورانيا فريد شوقي، وريكو، وتامر عبدالمنعم، وآخرون، ومن تأليف أحمد الإبياري، وإخراج حسن عبدالسلام.