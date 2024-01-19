دراما رمضان 2024.. طرح بوستر مسلسل "كوبرا" لمحمد إمام

يستعد أبطال مسلسل كوبرا، للمنافسة به خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

ونشر الفنان محمد عادل إمام صورة من اول بوستر يطرح للعمل، وذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقا: "توكلنا على الله، مسلسل كوبرا، رمضان ٢٠٢٤ إن شاء الله.. تأليف: أحمد أبو زيد .. إخراج : أحمد شفيق على قنوات MBC".

وعلى صعيد متصل، يعرض لمحمد عادل إمام حاليا فيلم “أبو نسب”، والذي تم طرحه سينمائيا قبل شهر.

والفيلم بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، هالة فاخر، وفاء عامر، محمد لطفى، تأليف أيمن وتار والإخراج رامى إمام.

وتدور أحداث الفيلم حول فكرة علاقة النسب وما يتبعها من مناقشة بعض المشاكل بين العائلات، فى إطار كوميدى اجتماعى وسط تصاعد للأحداث.