القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تواصل القصف على حدودها مع لبنان

كشف أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت، تطورات الأوضاع بمنطقة جنوب لبنان، حيث تستمر قوات جيش الاحتلال بعمليات قصف جوي على بعض البلدات بالمنطقة، والتي استهدفت عددا من المنازل السكنية لا سيما الواقعة على الشريط الحدودي مع دولة الاحتلال.

وأوضح سنجاب خلال مداخلة تلفزيونية مع فضائية "القاهرة الإخبارية" إن طائرات الاحتلال عمدت خلال الأيام الماضية على قصف عدد من منازل السكان المدنيين بمنطقة شرق لبنان ومناطق الشريط الحدودي مع إسرائيل، مشيرا إلى أن المقاومة استهدفت بشكل دقيق مناطق عسكرية تابعة لقوات الاحتلال على الحدود الشرقية.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية قائلا "كما قامت قوات الاحتلال صباح اليوم بقصف عنيف على الشريط الحدودي مع لبنان بعيدة عن الأحياء السكنية على خلاف الأيام الماضية.