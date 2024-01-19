بتكلفة تزيد على مليون جنيه.. محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادى

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، المسجد العتيق بنجع أولاد علي بقرية اولاد نجم بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الصيانة والاحلال والتجديد التي تمت بالجهود الذاتية، ضمن خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، والشيخ ماهر على جبر، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد كبير من المواطنين.

استمع محافظ قنا إلى خطبة الجمعه بعنوان "مجتمع بلا إدمان.. المخدرات طريق الهلاك" حيث تناول الخطيب رأى الشرع في مواجهةَ التعاطِي والإدمانِ وتجارةَ المخدراتِ كمطلبٌ شرعيٌّ وواجبٌ وطنيٌّ، لحماية المجتمع، خاصةٍ الشبابُ مِن وباءِ الإدمانِ الذي يشكلُ خطرًا كبيرًا على الفردِ والأسرةِ والمجتمعِ.

ومن جانبه أشاد محافظ قنا، باهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة، للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، من خلال إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أنه تم صيانة مسجد العتيق بالجهود الذاتية، على مساحة 190 م2 بتكلفة إجمالية بلغت مليون ومائة ألف جنيه، وتجهيزه كاملا، مشيرًا إلى أن المحافظة شهدت اليوم افتتاح احلال وتجديد مسجد الهدي بنجع العمدة – بقرية العليقات بمركز قوص بالجهود الذاتية ويقع على مساحة 480 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون جنيه.

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