الإثنين.. فرقة القومي للمسرح والموسيقى تحيى حفل "ليلة عربية في حب مصر"

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، حفل موسيقي غنائي بعنوان "ليلة عربية في حب مصر" تحييها فرقة المركز الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد ماهر، وذلك في السابعة من مساء الاثنين المقبل، الموافق ٢٢ يناير الجاري؛ بمسرح مركز الهناجر للفنون في سلحة دار الأوبرا المصرية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متميزة من الأغاني التراثية الوطنية منها: "سنة وسنتين"، و"عظيمة يا مصر"، و"موال النهار"، و"يا نسمة الحرية" غناء الفنان أحمد محسن، "حبايب مصر"، و"مصر التي في خاطري"، و"عالربابة"، و"يا أغلى اسم في الوجود" غناء الفنانة أنغام مصطفى.

ويأتي الحفل برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني- وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.