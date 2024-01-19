وزير الرى يوجه بدراسة الترخيص للمساحات الزراعية الصغيرة بتركيب آلة ري ثابتة بالكهرباء

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري،اليوم الجمعة،بزيارة تفقدية لمشروعات الموارد المائية والري بمحافظة الشرقية.

وتفقد الدكتور سويلم أحد مزارع البساتين التى تستخدم نظم الرى الحديث لزراعة اشجار الموالح بمساحة ٣ أفدنة بمركز أبو حماد، حيث أشار الدكتور سويلم لهذه لمزرعة كنموذج جيد لإستخدام نظم الرى الحديث فى ري الأشجار والبساتين، وهو ما يتماشى مع رؤية الوزارة بالتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر.

وقد وجه الدكتور سويلم بالدراسة القانونية لمدى إمكانية الترخيص للمساحات الزراعية الصغيرة بتركيب آلة ري ثابتة تعمل بالكهرباء بديلا عن إستخدام الديزل تيسيرا علي المزارعين.

كما تفقد الدكتور سويلم موقع تنفيذ كوبرى طويبة الجارى تنفيذه حاليا ضمن عملية إحلال وتجديد عدد من الكبارى للتنمية الريفية والمنفذة تحت إشراف قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، موجها بسرعة تطهير مسقي طويبة الخاصة بالتنسيق مع اجهزة وزارة الزراعة المختصة بالأمر لإيصال المياه للمنتفعين، والتوجيه نحو مراجعة موقف إنشاء قواعد محور طريق الشباب الجاري إنشاؤه والمتداخل مع القطاع المائي لترعة بحر فاقوس، كما وجه بقيام التفتيش الفني بالوزارة بمراجعة موقف التعديات علي جسر بحر فاقوس بالكيلو ٠.٥٠٠ والإزالة الفورية لها.

كما تفقد الدكتور سويلم موقع الحائط الساند الجارى تنفيذه خلف قنطرة ميت ابو علي، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة دراسة الشكوى، ودراسة موقف سحارة مصرف ابو الاخضر أسفل بحر فاقوس في اسرع وقت، وقيام الصيانة الوقائية بسرعة إصلاح البدالة الواقعة علي مصرف القليوبي، وأيضا صيانة درابزين كوبري طحلة بردين.

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على المرور بشكل شخصى على كافة مشروعات الوزارة بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة، والتواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على طلباتهم وشكواهم والعمل على الاستجابة الفورية لهذه الشكاوى وحسمها طبقا للإشتراطات والقوانين المنظمة، كما تهدف هذه الزيارات للإطمئنان على حالة شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالشكل الذى يُمكن منظومة الرى من توفير كافة الإحتياجات المائية للمنتفعين وخاصة وصول المياه لنهايات الترع.