الزمالك يحدد موعد مرانه الأساسي استعدادا لمواجهة الوحدة غدا

حدد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، موعد تدريبه الأساسي، اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الوحدة الإماراتي، غدًا السبت في نصف نهائي بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك، تدريبه الأساسي في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي ظهر الأمس لبدء معسكر إعداد في الإمارات يتخلله المشاركة في دورتين وديتين، ويتولى أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

يذكر أن الزمالك خاض تدريبه الأول في أبو ظبي مساء أمس الخميس على ملعب الشهامة استعدادًا للقاء فريق الوحدة المرتقب غدًا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولتين كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.