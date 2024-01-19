«الصحة»: الكشف على887 حالة في قافلةطبية بقرية المحروسة بقنا ضمن«حياة كريمة»

نظمت مديرية الصحة والسكان بقنا، قافلة طبية مجانية بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وصرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٨٨٧ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ١٨٣ حالة باطنة، ٦٢ حالة جراحة، ٤٨ حالة أمراض نساء وتوليد ، و٢٣٤ حالة طب اطفال ، و ١٩٥ حالة رمد و ٥٩ حالة تنظيم الأسرة و١٠٦ أسنان".

هذا فضلا عن صرف العلاج لهم بالمجان، وكذا إجراء فحوصات معملية لعدد ١١١ حالة و ٢٦ حالة موجات صوتية و ٩ حالات أشعة عادية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد ٣٨ حالة، وإجراء خلع أسنان لعدد ٢٠ حالة بعيادة الأسنان وتحويل ٤ حالات تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة وإنهاء إجراءات العلاج علي نفقة الدولة لعدد ٢ حالة.

كما أشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ، أنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها ٣٦ مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ، فيروس كورونا ، السعار ، أنفلونزا الطيور ، الطفيليات المعوية والبلهارسيا) ، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر ، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.