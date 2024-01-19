نقيب العلوم الصحية: بدء تكليف خريجي الكليات وإعداد توصيف وظيفي بالعمل

شارك أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، في اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، والذي عقد برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي، بحضور د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ود. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، المتحدث الرسمي للوزارة، ورؤساء القطاعات، وتم عرض المعطيات السابقة من قبل الدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع البحوث والتدريب، المشرف العام على التكليف.

ناقش الاجتماع تكليف الخريجين من بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية، بين عامي 2018 و 2022، وعددهم أكثر من 6 آلاف خريج، وتمت موافقة اللجنة على التكليف حسب احتياج الوزارة، والذي يبلغ الآن حسب بيانات الوزارة 4300 خريجا، وهم العدد المطلوب فعليا وتحتاجهم وزارة الصحة في منشآتها الصحية وقطاعاتها المختلفة، وباعتبارهم الفئة الجديدة من فريق العلوم الصحية في مجالات الطب المساعد.

وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، إنه سيتم تكليف الخريجين الحاصلين على المؤهل العالي من الكلية بمسمياتها الثلاث التي مرت بهم في تلك الفترة، وهي كليات العلوم الطبية التطبيقية سابقا، والعلوم الصحية سابقا، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، من الدفعات التي تخرجت بالفعل.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، اللجنة بوضع المعايير الخاصة بالتكليف لخريجي كليات العلوم الصحية، وطالب بصياغة الوصف الوظيفي المناسب لباقي تخصصات العلوم الصحية، في أسرع وقت ممكن، بحيث يتناسب مع مؤهلهم العلمي، في مجال الطب المساعد، ولا يتعارض مع عمل الأطباء ولا الفنيين الصحيين، لتفادي وقوع أي تداخلات بينهم في العمل والمهام المكلفين بها طبقا لتوصيفاتهم الوظيفية، كما يتم تدريب هؤلاء الخريجين على مهارات أكثر دقة في مجالات عملهم.

كما حث الوزير لجنة التكليف، على تشكيل لجنة منبثقة منها، للانتهاء من معايير التكليف، سواء عدد الدفعات، أو سنة التخرج، حيث يتم مراجعة الاحتياجات الفعلية من المديريات، وفي حالة زيادة العدد يتم التكليف بناء على المعايير التي تضعها تلك اللجنة، للاسترشاد بها مستقبلا عند تكليف الخريجين من الكليات.

كانت نقابة العلوم الصحية، قد طالبت على مدار السنوات الماضية بتكليف الخريجين من كليات العلوم الصحية، باعتبارهم التطور الطبيعي لهذه المهنة، وحقهم في الحصول على مؤهل عالي في نفس مجالات عملهم، حيث لا يتعارض مع أي فئة أخرى بمجالات المهن الطبية.

وخاطبت النقابة كافة المسئولين في وزارة الصحة، وعقدت جلسات عديدة معهم، كان آخرها اجتماع اللجنة العليا للتكليف في 25 أكتوبر 2023، والذي شارك فيه النقيب العام أحمد الدبيكي، والأمين العام للنقابة منى حبيب، حيث صدرت أول موافقة من اللجنة على تكليف خريجي الكليات من حيث المبدأ، على أن يتم وضع المعايير اللازمة للتكليف حسب الاحتياج، طبقا لقرار وزير الصحة والسكان الخاص بالتكليف في كافة المجالات الصحية والطبية، على أن تضع لجنة التكليف المعايير اللازمة، لعرضها على وزير الصحة لاعتمادها، ثم إدخالها محل التنفيذ بكل رسمي، وهو ما تم إقراره في اجتماع اللجنة برئاسة الوزير مؤخرا.